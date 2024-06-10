Костюченко (Костюк) Диомид Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти24.10.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Диомид Андреев Костюченко | Пол: мужчина | Рождение: Примерно в 1839 | Смерть: 24 окт 1846 - Димитриевская церковь, Малин, Радомыс... Показать все
Смерть
24.10.1846
Малин, Житомирська область