Костюченко (Костюк) Диомид Андреев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Диомид Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

24.10.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Костюченко (Костюк) Андрей Павлов

Мать: Мария Никифорова

Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Диомид Андреев Костюченко | Пол: мужчина | Рождение: Примерно в 1839 | Смерть: 24 окт 1846 - Димитриевская церковь, Малин, Радомыс... Показать все
Смерть
24.10.1846
Малин, Житомирська область

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