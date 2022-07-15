Садовская Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
Дата смерти15.07.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Рождение ребёнка
22.06.1960
Дочь: Калачёва Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Галина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.07.2022