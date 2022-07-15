Садовская Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовская Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Дата смерти

15.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: Садовский Николай Федорович

Мать: Садовская Анна Александровна

Рождение ребёнка
22.06.1960

Дочь: Калачёва Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Галина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.07.2022
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