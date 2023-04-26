(Сторожева) Марья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сторожева) Марья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сторожев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сторожев Василий Иванович

Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сторожев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожев Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно