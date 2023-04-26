(Сторожева) Марья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сторожев Василий Иванович
Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сторожев Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно