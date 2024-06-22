Колдинова (Кайданович) Антонида Петровна 10.08.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колдинова (Кайданович) Антонида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1949

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949

Отец: Кайданович Петр Карлович

Мать: Губина Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1974

Дочь: Ярова (Колдинова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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