Колдинова (Кайданович) Антонида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949
Отец: Кайданович Петр Карлович
Мать: Губина Зинаида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1974
Дочь: Ярова (Колдинова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности