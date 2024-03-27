Айнетдинов Хамзя
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти20.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айнетдинов Мунира
Военная служба
Неизвестно
Аинитдинов Хамзя красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1912 Военно-пересыльный пункт 197 азсп 28 А Выбытие из воинской части 27.08.1944 Куда выбыл 130 сд... Показать все
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айнетдинов Мунира