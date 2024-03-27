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Айнетдинов Хамзя

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнетдинов Мунира

Военная служба
Неизвестно
Аинитдинов Хамзя красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1912 Военно-пересыльный пункт 197 азсп 28 А Выбытие из воинской части 27.08.1944 Куда выбыл 130 сд... Показать все
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинов Мунира

Смерть
20.02.1945

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