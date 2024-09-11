Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Степанович

Федор Степанович

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Около 1679 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Степан Степанович

Мать: Акулина Ивановна

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1719

Мы используем куки для улучшения работы сайта.