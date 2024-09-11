Федор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Степан Степанович
Мать: Акулина Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1719