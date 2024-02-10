Феоктист Миронович
Место рождения
Дата рождения01.01.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1802 ст.
Отец: Мирон Васильевич
Мать: Елена
Рождение ребёнка
01.01.1825
Дочь: Аксинья Феоктистова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Репникова Васса (Василиса) Феофилактовна (Феоктистова)
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
01.01.1830
Сын: Петр Феоктистов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
01.01.1834
Сын: Иван Феоктистов
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно