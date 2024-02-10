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Феоктист Миронович

Место рождения

Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

01.01.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1802 ст.

Отец: Мирон Васильевич

Мать: Елена

Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1825

Дочь: Аксинья Феоктистова

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Репникова Васса (Василиса) Феофилактовна (Феоктистова)

Мать ребёнка: Авдотья

Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1830

Сын: Петр Феоктистов

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Иван Феоктистов

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно

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