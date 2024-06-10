Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961
Отец: Олюшкин Николай Антипович
Мать: Горяева Роза Ивановна
Бракосочетание
21.03.1981
Рождение ребёнка
06.11.1981
Дочь: Шабалина Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
29.12.1984
Сын: Шабалин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Шабалин Сергей Александрович