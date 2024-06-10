Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Олюшкина) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961

Отец: Олюшкин Николай Антипович

Мать: Горяева Роза Ивановна

Бракосочетание
21.03.1981

Муж: Шабалин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.11.1981

Дочь: Шабалина Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
29.12.1984

Сын: Шабалин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шабалин Сергей Александрович

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