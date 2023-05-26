Куличков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2010
Дочь: Куличкова Анастасия Аоександровна
Мать ребёнка: Куличкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличкоа Александр Александрович
Мать ребёнка: Куличкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно