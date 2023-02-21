Дедкович Марья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Марья Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дедкович Корней (Кипрей) Степанов

Отец ребёнка: Дедкович Степан Григорьев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дедкович Иван Степанов

Отец ребёнка: Дедкович Степан Григорьев

Рождение ребёнка
29.05.1799

Дочь: Феодосия Степанова

Отец ребёнка: Дедкович Степан Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедкович Степан Григорьев

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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