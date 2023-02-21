Дедкович Марья Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дедкович Корней (Кипрей) Степанов
Отец ребёнка: Дедкович Степан Григорьев
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Дедкович Степан Григорьев
Рождение ребёнка
29.05.1799
Дочь: Феодосия Степанова
Отец ребёнка: Дедкович Степан Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно