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Табаев Зиннатулла Сайфуллович

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

20.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Табаев Сайфулла

Мать: Табаева Фарзана

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Табаев Ифтар Зиннатуллович

Мать ребёнка: Табаева Рабига Загидулловна

д.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Смерть
20.01.1952
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
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