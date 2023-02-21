Никулин Демид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1910
Сын: Никулин Владимир Демидович
Мать ребёнка: Никулина Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Никулина Зеленых Валентина Демидовна
Мать ребёнка: Никулина Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никулин Василий Демидович
Мать ребёнка: Никулина Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Мария Демидовна
Мать ребёнка: Никулина Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно