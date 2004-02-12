Молчанова (Погорелова) Клара Силовна
Место рождения
Дата рождения07.10.1924
Дата смерти12.02.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924
Рождение ребёнка
25.01.1947
Сын: Молчанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1954
Дочь: Молчанова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Молчанов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.2004
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край