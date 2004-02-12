Молчанова (Погорелова) Клара Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Погорелова) Клара Силовна

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

07.10.1924

Дата смерти

12.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924

Отец: Погорелов Сил (Сёля) Макарович

Мать: Погорелова Ксения Тимофеевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1947

Сын: Молчанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1954

Дочь: Молчанова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Молчанов Иван Петрович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Иван Петрович

Смерть
12.02.2004
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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