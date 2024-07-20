Семенов Николай Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Николай Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Герман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1921

Дочь: Засыпкина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Семенова Александра Ивановна

Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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