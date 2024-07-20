Семенов Николай Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Герман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1921
Дочь: Засыпкина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Семенова Александра Ивановна
Аниковка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно