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(Охтень (Дуданец)) Надежда Кузьминична
(Охтень (Дуданец)) Надежда Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1995
Пол
Женский
Отец
Охтень Кузьма Моисеевич
Между 1875 и 1880 г.р.
Мать
(Дмитрусенко) Ирина Ивановна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Охтень Кузьма Моисеевич
Мать:
Ирина Ивановна
Смерть
1995
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