(Охтень (Дуданец)) Надежда Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Охтень (Дуданец)) Надежда Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Между 1875 и 1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Охтень Кузьма Моисеевич

Мать: Ирина Ивановна

Смерть
1995