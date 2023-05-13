Воронцова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949
Рождение ребёнка
06.08.1971
Дочь: Иванова Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Воронцов Борис Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронцов Борис Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1984
Сын: Воронцов Александр Борисович
Отец ребёнка: Воронцов Борис Иванович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно