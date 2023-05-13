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Воронцова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949

Отец: Бессольцев Иван Павлович

Мать: Бессольцева Адуло Мария Антоновна

Рождение ребёнка
06.08.1971

Дочь: Иванова Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Воронцов Борис Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Борис Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1984

Сын: Воронцов Александр Борисович

Отец ребёнка: Воронцов Борис Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Борис Иванович