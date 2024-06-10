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Сивов Герасим Фёдорович

Место рождения

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

1843 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1748 г.р.

Мать

Вычислено 1749 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: Сивов Фёдор Фёдорович

Мать: Сивова Аксинья Емельяновна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Упоминание
30.04.1782 ст.
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
13.07.1795 ст.
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.

Сын: Сивов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Сивов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Дочь: (Сивова) Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Дочь: (Сивова) Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: (Сивова) Федосья Герасимовна

Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Сивов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
20.09.1811 ст.
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
19.03.1816 ст.
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
18.04.1834 ст.
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Смерть
1843 ст.
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
21.12.1850 ст.
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Ревизия

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