Сивов Герасим Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смерти1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: Сивов Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
30.04.1782 ст.
Ревизия
Упоминание
13.07.1795 ст.
Ревизия
Рождение ребёнка
Вычислено 1796 ст.
Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Дочь: (Сивова) Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Дочь: (Сивова) Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: (Сивова) Федосья Герасимовна
Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Сын: Сивов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Сивова Евдокия (Авдотья) Степановна
Упоминание
20.09.1811 ст.
Ревизия
Упоминание
19.03.1816 ст.
Ревизия
Упоминание
18.04.1834 ст.
Ревизия
Смерть
1843 ст.
Упоминание
21.12.1850 ст.
Ревизия