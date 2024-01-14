Артамонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Михаил

Артамонов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Артамонов Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонов Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов ?

Мать ребёнка: Артамонова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Лев

Мать ребёнка: Артамонова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Елизавета

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Камильянова (Артамонов) Светлана

Мать ребёнка: Артамонов Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.