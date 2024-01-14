Артамонов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Артамонов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артамонов Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов ?
Мать ребёнка: Артамонова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Лев
Мать ребёнка: Артамонова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артамонова Елизавета
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Камильянова (Артамонов) Светлана
Мать ребёнка: Артамонов Александра
Смерть
Неизвестно