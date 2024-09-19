Комарницкий-Федчак Антон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарницкий-Федчак Антон Андреевич

Комарницкий-Федчак Антон Андреевич

Место рождения

Комарники, Львівська область

Дата рождения

21.04.1905 ст.

Дата смерти

26.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905 ст.

Отец: Комарницкий-Федчак Андрей Матеевич

Мать: Минкович Анастасия Николаевна

Комарники, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Andrzej

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицька (Комарницкая) Неизвестно Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарницкий Михаил Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.11.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.