Комарницкий-Федчак Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1905 ст.
Дата смерти26.11.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1905 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Andrzej
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицька (Комарницкая) Неизвестно Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарницкий Михаил Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.11.1984