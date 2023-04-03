Пономарева (Зюзева) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Зюзева) Евгения Григорьевна

Место рождения

Россия, п Полевской, с. Косой Брод

Дата рождения

07.01.1901

Дата смерти

03.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1901

Отец: Зюзёв Григорий Павлович

Мать: Екатерина Ивановна

Россия, п Полевской, с. Косой Брод
Бракосочетание
1920

Муж: Пономарев Георгий Иванович

Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мухтяева Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бибикова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1931

Сын: Пономарев Василий (Егорович)

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович

п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Рыбникова Ксения (Инна) Георгиевна

Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович

п. Полевской (Косой Брод)
Смерть
03.08.1963
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод