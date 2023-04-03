Пономарева (Зюзева) Евгения Григорьевна
Место рожденияРоссия, п Полевской, с. Косой Брод
Дата рождения07.01.1901
Дата смерти03.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1901
Отец: Зюзёв Григорий Павлович
Мать: Екатерина Ивановна
Россия, п Полевской, с. Косой Брод
Бракосочетание
1920
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мухтяева Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бибикова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1931
Сын: Пономарев Василий (Егорович)
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович
п. Полевской (Косой Брод)
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Рыбникова Ксения (Инна) Георгиевна
Отец ребёнка: Пономарев Георгий Иванович
п. Полевской (Косой Брод)
Смерть
03.08.1963
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод