Агафья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Афанасий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Филимон Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Трофим Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никитич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Емельян Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Никитич
Смерть
Неизвестно