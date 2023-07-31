Агафья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Филимон Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никитич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Емельян Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Никитич

Смерть
Неизвестно
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