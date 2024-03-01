Аксинья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Петров
Взята в селе Вещур, из церковнослужителей, по отпущению отца церковника Афанасия Григорьева
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Петров
Смерть
Неизвестно