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Аксинья Афанасьева

Место рождения

Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вещур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Петров

Взята в селе Вещур, из церковнослужителей, по отпущению отца церковника Афанасия Григорьева
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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