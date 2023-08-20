Харьо Ава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харьо Ава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харьо Эш

Отец ребёнка: Луча Харьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харьо Мария

Отец ребёнка: Луча Харьо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харьо Зоя

Отец ребёнка: Луча Харьо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луча Харьо

Бывшая жена
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