Харьо Ава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харьо Эш
Отец ребёнка: Луча Харьо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харьо Мария
Отец ребёнка: Луча Харьо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харьо Зоя
Отец ребёнка: Луча Харьо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луча Харьо
Бывшая жена