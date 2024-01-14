Логвиненко Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвиненко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Логвиненко Александр Анатолиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвиненко Юрий

Отец ребёнка: Логвиненко Александр Анатолиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвиненко Анатолий

Отец ребёнка: Логвиненко Александр Анатолиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвиненко Александр Анатолиевич

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