Мичурин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичурин Иван Никифорович

Мать: не указана