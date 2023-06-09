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Козлов Петр

Место рождения

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Между 1845 и 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1876

Отец: Козлов Ефим

Мать: Стефанида

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Козлов Иаков

Мать ребёнка: Козлова Федосья

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1904

Сын: Козлов Николай

Мать ребёнка: Козлова Федосья

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Козлова Федосья

Смерть
Неизвестно