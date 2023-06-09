Козлов Петр
Место рождения
Дата рождения08.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1876
Отец: Козлов Ефим
Мать: Стефанида
Рождение ребёнка
20.03.1903
Сын: Козлов Иаков
Мать ребёнка: Козлова Федосья
Рождение ребёнка
07.05.1904
Сын: Козлов Николай
Мать ребёнка: Козлова Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Козлова Федосья
Смерть
Неизвестно