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Королев Игорь Владимирович
Королев Игорь Владимирович
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
20.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Королев Владимир Николаевич
1963 г.р.
Мать
Королева (Моргачева) Наталия Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1999
Отец:
Королев Владимир Николаевич
Мать:
Королева Наталия Николаевна
Самара
, Самара, Самарская область
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