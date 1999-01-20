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Королев Игорь Владимирович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

20.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1999

Отец: Королев Владимир Николаевич

Мать: Королева Наталия Николаевна

Самара, Самара, Самарская область