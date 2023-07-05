Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Стефанида Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Прокофьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853