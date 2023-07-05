Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

До 1834 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Роман

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Стефанида Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Прокофьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1853
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область