Ушинский Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушинский Константин Дмитриевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

03.03.1823

Дата смерти

03.01.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1824 по 1840
г. Новгород-Северский, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1840 по 1846
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1846 по 1851
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1852 по 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.01.1871
г. Одесса, Одесская обл., Украина
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