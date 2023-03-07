Ушинский Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1823
Дата смерти03.01.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1824 по 1840
г. Новгород-Северский, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1840 по 1846
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1846 по 1851
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1852 по 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.01.1871
г. Одесса, Одесская обл., Украина