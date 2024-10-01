Шаповалова Мария Трофимовна Около 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова Мария Трофимовна

Шаповалова Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Шаповалов Семен Никифорович

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Кондратьевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Шаповалова) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Кондратьевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Шаповалова) Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Кондратьевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
После 1790

Мы используем куки для улучшения работы сайта.