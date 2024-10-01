Шаповалова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Шаповалов Семен Никифорович
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Шаповалова) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Шаповалова) Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Кондратьевич
Смерть
После 1790