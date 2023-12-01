Корсакова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробков Михаил Степанович

Мать: Коробкова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Николай Викторович

Отец ребёнка: Корсаков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Владимир Викторович

Отец ребёнка: Корсаков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Виктор

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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