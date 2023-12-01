Корсакова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Николай Викторович
Отец ребёнка: Корсаков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Владимир Викторович
Отец ребёнка: Корсаков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корсаков Виктор
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно