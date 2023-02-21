Яушев Валит Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушев Валит Исмагилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Валитов Мухамметзян Валитович

Мать ребёнка: Уразманова Халима

Рождение ребёнка
1814

Сын: Валитов Хасан Валитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Валитов Хусаин Валитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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