Зайцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Зайцев Федор Ильич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Зайцев Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Федор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Федор Ильич
Смерть
Неизвестно