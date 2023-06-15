Зайцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зайцев Семен Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Ильич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Зайцев Иван Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Степан Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Федор Ильич

Смерть
Неизвестно