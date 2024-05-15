Письменный Родион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисьменный Родион Иванович

Письменный Родион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

29.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Письменный Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Письменный Иван Родионович

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Письменный Федор Родионович

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Письменный Никита Родионович

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Письменный Василий Родионович

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
25.09.1935

Дочь: Письменная -Бурый Евгения Родионовна

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Письменная Катерина Родионовна

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Письменный Николай Родионович

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Письменный Владимир Родионович

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
15.05.1948

Дочь: Письменная Галина Родионовна

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1950

Дочь: Письменная Людмила Родионовна

Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна

Смерть
29.04.1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.