Письменный Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1903
Дата смерти29.04.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Письменный Иван
Мать: не указана
Сын: Письменный Иван Родионович
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Сын: Письменный Федор Родионович
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Сын: Письменный Никита Родионович
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Сын: Письменный Василий Родионович
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Дочь: Письменная -Бурый Евгения Родионовна
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Дочь: Письменная Катерина Родионовна
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Сын: Письменный Николай Родионович
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Сын: Письменный Владимир Родионович
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Дочь: Письменная Галина Родионовна
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна
Дочь: Письменная Людмила Родионовна
Мать ребёнка: Письменная Просковья Федоровна