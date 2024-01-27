Фирсов Дмитрий Иванович
Место рожденияТамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Сергеевка
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти03.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1933
Мать ребёнка: Фирсова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фирсова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Воевал в ВОВ на мемориальном памятнике у вечного огня в Инжавино есть фио
Смерть
03.04.1942
Причина смерти: Погиб от ран в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Харьковская обл., Петровский р-н, х. Крутояровка