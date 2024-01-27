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Фирсов Дмитрий Иванович

Место рождения

Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Сергеевка

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

03.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Сергеевка
Рождение ребёнка
19.09.1933

Сын: Фирсов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Елизавета Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Воевал в ВОВ на мемориальном памятнике у вечного огня в Инжавино есть фио
Смерть
03.04.1942
Причина смерти: Погиб от ран в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Харьковская обл., Петровский р-н, х. Крутояровка
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