Бакин Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакин Виктор
Мать: Бакина Раиса
Бракосочетание
1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1993
Дочь: Фонарева (Бакина) Валерия Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1997
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2018