Бакин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакин Виктор

Мать: Бакина Раиса

Бракосочетание
1991

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1993

Дочь: Фонарева (Бакина) Валерия Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1997

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2018

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