Власкина Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власкина Полина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2012

Отец: не указан

Мать: Власкина Ирина Сергеевна