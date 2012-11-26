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Власкина Полина Алексеевна
Власкина Полина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.2012
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Власкина (Кахтюрина) Ирина Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2012
Отец: не указан
Мать:
Власкина Ирина Сергеевна
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