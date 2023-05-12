Мещеряков Станислав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещеряков Станислав Алексеевич

Мещеряков Станислав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1941

Отец: не указан

Мать: Мещерякова Евдокия