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Дубяков ?

Место рождения

с. Большая Царевщина

Дата рождения

25.04.1881

Дата смерти

26.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большая Царевщина
Бракосочетание
16.07.1900

Муж: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
12.03.1902

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Дубяков Иван Александрович

Отец ребёнка: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
25.08.1908

Сын: Дубяков Петр Александрович

Отец ребёнка: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Дубяков Василий Александрович

Отец ребёнка: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Дубяков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Дубяков Павел Александрович

Отец ребёнка: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Смерть
26.05.1914
с. Большая Царевщина