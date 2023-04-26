Дубяков ?
Место рожденияс. Большая Царевщина
Дата рождения25.04.1881
Дата смерти26.05.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Большая Царевщина
Бракосочетание
16.07.1900
Муж: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
12.03.1902
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
22.09.1903
Сын: Дубяков Иван Александрович
Отец ребёнка: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
25.08.1908
Сын: Дубяков Петр Александрович
Отец ребёнка: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Дубяков Василий Александрович
Отец ребёнка: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Дубяков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Рождение ребёнка
26.05.1914
Сын: Дубяков Павел Александрович
Отец ребёнка: Дубяков ?
с. Большая Царевщина
Смерть
26.05.1914
с. Большая Царевщина