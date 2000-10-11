Авсюкевич (Бурец) Евдокия Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1918
Дата смерти11.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авсюкевич Александр (Алексей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авсюкевич Зинаида Александровна (Алексеевна)
Отец ребёнка: Авсюкевич Александр (Алексей)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.2000