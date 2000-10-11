Авсюкевич (Бурец) Евдокия Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авсюкевич (Бурец) Евдокия Евстафьевна

Место рождения

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

14.03.1918

Дата смерти

11.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918

Отец: Бурец Евстафий Федорович

Мать: Бурачонок (Бурачёнок) Анна Ефремовна

Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авсюкевич Александр (Алексей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авсюкевич Александр (Алексей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авсюкевич Зинаида Александровна (Алексеевна)

Отец ребёнка: Авсюкевич Александр (Алексей)

Место жительства
Неизвестно
Жовнино, Верхнедвинский район, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
11.10.2000
Рига, Rīga

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