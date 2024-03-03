Бочкарева Агафия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 60 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 351
Бракосочетание
До ?.01.1793
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Бочкарев Илларион Самойлович
Отец ребёнка: Бочкарев Самойло Михайлович
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 32 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 351
Рождение ребёнка
Около ?.12.1796
Сын: Бочкарев Иосиф Самойлович
Отец ребёнка: Бочкарев Самойло Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1797 ст.
Дочь: Бочкарева Вера Самойловна
Отец ребёнка: Бочкарев Самойло Михайлович
№54 У крестьянина Самоила Бочкарева дочь Вера у коей восприемной была матерью лекарского ученика Семена Долинина жена Ксения. Метрическая книга Дучарской церкви за 1797 год (ГАЗК Ф. 282, оп.1, д.70,... Показать все
Смерть
После 1825
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край