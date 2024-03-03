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Бочкарева Агафия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 60 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 351
Бракосочетание
До ?.01.1793

Муж: Бочкарев Самойло Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Бочкарев Илларион Самойлович

Отец ребёнка: Бочкарев Самойло Михайлович

Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 32 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 351
Рождение ребёнка
Около ?.12.1796

Сын: Бочкарев Иосиф Самойлович

Отец ребёнка: Бочкарев Самойло Михайлович

Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.09.1797 ст.

Дочь: Бочкарева Вера Самойловна

Отец ребёнка: Бочкарев Самойло Михайлович

Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
№54 У крестьянина Самоила Бочкарева дочь Вера у коей восприемной была матерью лекарского ученика Семена Долинина жена Ксения. Метрическая книга Дучарской церкви за 1797 год (ГАЗК Ф. 282, оп.1, д.70,... Показать все
Смерть
После 1825
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
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