Бобринский Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1874
Москва, город федерального значения Москва