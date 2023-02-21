Бобринский Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринский Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1874
Москва, город федерального значения Москва
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