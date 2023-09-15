Кураков Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кураков Андрей
Отец ребёнка: Кураков Григорий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кураков Александр
Отец ребёнка: Кураков Григорий
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кураков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кураков Григорий
Смерть
1952