Кураков Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураков Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1912 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кураков Андрей

Отец ребёнка: Кураков Григорий

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кураков Александр

Отец ребёнка: Кураков Григорий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кураков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураков Григорий

Смерть
1952
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