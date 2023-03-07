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Иванов Виктор Александрович
Иванов Виктор Александрович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
16.02.1965
Пол
Мужской
Отец
Иванов Александр Николаевич
1943 г.р.
Мать
Иванова (Кокорина) Лидия Александровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965
Отец:
Иванов Александр Николаевич
Мать:
Иванова Лидия Александровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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