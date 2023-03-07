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Иванов Виктор Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965

Отец: Иванов Александр Николаевич

Мать: Иванова Лидия Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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