Чиванкова (Куча) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиванкова (Куча) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1935

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935

Отец: Куча Иван Антонович

Мать: Куча Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1959

Дочь: Чиванкова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Чиванков Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1964

Сын: Чиванков Александр Александрович

Отец ребёнка: Чиванков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиванков Александр Петрович

Смерть
13.12.2003
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