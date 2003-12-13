Чиванкова (Куча) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1935
Дата смерти13.12.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935
Отец: Куча Иван Антонович
Мать: Куча Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1959
Дочь: Чиванкова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Чиванков Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1964
Сын: Чиванков Александр Александрович
Отец ребёнка: Чиванков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2003