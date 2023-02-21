Налбантов Георгий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налбантов Георгий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1945

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Налбантова Людмила Вячеславовна

Рождение ребёнка
?.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Налбантова Людмила Вячеславовна

Смерть
2013
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