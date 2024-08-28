Бонданк (Бухнер) Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонданк (Бухнер) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1859

Отец: Бухнер Давид

Мать: Бухнер (Моллекер (Трауш)) Ева

Бракосочетание
24.11.1879

Муж: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

Рождение ребёнка
12.03.1881

Сын: Бонданк (Bondank) Иосиф

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

зап.25
Рождение ребёнка
25.07.1882

Сын: Бонданк (Bondank) Иосиф

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

эапю112
Рождение ребёнка
22.11.1883

Сын: Бонданк (Bondank) Георг

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

зап.222
Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Бонданк (Bondank) Михаил

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бонданк (Bondank) Давид

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

Рождение ребёнка
10.04.1890

Сын: Бонданк (Bondank) Фридрих

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Бонданк) Мария

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)

Смерть
Неизвестно

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