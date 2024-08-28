Бонданк (Бухнер) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1859
Отец: Бухнер Давид
Бракосочетание
24.11.1879
Рождение ребёнка
12.03.1881
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
зап.25
Рождение ребёнка
25.07.1882
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
эапю112
Рождение ребёнка
22.11.1883
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
зап.222
Рождение ребёнка
16.11.1884
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
Рождение ребёнка
10.04.1890
Сын: Бонданк (Bondank) Фридрих
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Бонданк) Мария
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Йоханн (Иозеф)
Смерть
Неизвестно