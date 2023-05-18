Труфанова (Новикова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1903
Рождение ребёнка
06.05.1905
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Труфанов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Труфанов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Труфанов Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно