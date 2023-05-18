Труфанова (Новикова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Новикова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Труфанов Фёдор Петрович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.05.1905

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Труфанов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Труфанов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Труфанов Фёдор Петрович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно