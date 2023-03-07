Абызова (Абызова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызова (Абызова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

14.11.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абызов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Абызов Иван Семёнович

Смерть
14.11.1961
Причина смерти: Болезнь | Паралич
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