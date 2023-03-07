Абызова (Абызова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти14.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абызов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Абызов Иван Семёнович
Смерть
14.11.1961
Причина смерти: Болезнь | Паралич