Бунина (Торвирт) Эмма
Место рожденияРоссия, Вильно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торвирт Адольф
Мать: не указана
Россия, Вильно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Россия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бунин Валентин
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Бунин Пётр
Смерть
1935