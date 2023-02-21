Бунина (Торвирт) Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Торвирт) Эмма

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Место рождения

Россия, Вильно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торвирт Адольф

Мать: не указана

Россия, Вильно
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Россия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бунин Валентин

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Бунин Пётр

Смерть
1935
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